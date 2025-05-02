أخبار اليمن : لبوزة يعزي بوفاة الشيخ عمران

لبوزة يعزي بوفاة الشيخ عمرانبعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / وليد عبدالله احمد عمران ، عضو المجلس المحلي بمديرية ذمار، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني في خدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى اولاد الفقيد المهندس / وائل، والدكتور/ خالد، وعبدالرؤوف وليد عبدالله عمران، وكافة آل عمران، بمحافظة ذمار، عبر الدكتور قاسم لبوزة باسمه ونيابة عن قيادات وكوادر واعضاء المؤتمر الشعبي العام عن صادق العزاء وعميق المواساة في هذا المصاب الجلل.

سائلا المولى -جلت قدرته – ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان

"إنا لله وإنا اليه راجعون"