أخبار اليمن : جرحى بغارة للعدو الأمريكي على صنعاء

دوت الخليج -

جرحى بغارة للعدو الأمريكي على صنعاء

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن إصابة ثلاثة مواطنين جراء العدوان الأمريكي على العاصمة صنعاء. جرحى بغارة للعدو الأمريكي على صنعاءأعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن إصابة ثلاثة مواطنين جراء العدوان الأمريكي على العاصمة صنعاء. وأكدت وزارة الصحة في بيان، إصابة ثلاثة مواطنين جراء غارة شنها العدوان الأمريكي مساء أمس على منطقة عصر في مديرية الوحدة في حصيلة أولية. واعتبرت استهداف العدوان الأمريكي للمدنيين انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.. محملة الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.



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