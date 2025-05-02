أخبار اليمن : أمطار وسيول.. واحذروا تدني الرؤية

أمطار وسيول.. واحذروا تدني الرؤيةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على كلٍ من تعز، إب، ذمار، ريمة، صنعاء، عمران، المحويت، حجة وصعدة.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات الضالع، البيضاء، مرتفعات لحج وأبين، غرب الجوف وسهل تهامة.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في الحديدة-الكدن: 8.4ملم، حجة: 4، المحويت: 0.7، ريمة: 0.3ملم.

وهطلت أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة خارج نطاق المحطات على أجزاء من محافظات تعز، عمران، ذمار، صنعاء وسهل تهامة.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن الصواعق الرعدية ونصح باتباع إجراءات السلامة للوقاية منها.

كما حذر سائقي المركبات من التدهور في مدى الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة وهطول الأمطار وخاصة على الطرقات الجبلية.