أخبار اليمن : إغلاق موسم اصطياد الجمبري في البحر الأحمر

إغلاق موسم اصطياد الجمبري في البحر الأحمرأعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، إغلاق موسم اصطياد الجمبري الساحلي في منطقة البحر الأحمر من المياه البحرية للجمهورية اليمنية ابتداءً من تاريخ 2 ذو القعدة 1446 هـ الموافق 30 ابريل 2024م وحتى إشعار آخر.

ودعت الوزارة في قرار صادر عنها، الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر إلى القيام بحصر كميات الجمبري في معامل التحضير وثلاجات الحفظ والمنشآت السمكية والرفع إلى الوزارة بالنتائج خلال أسبوع.

وشدد القرار على منع حمل معدات صيد الجمبري على قوارب الصيد خلال فترة الإغلاق، مهيبا بالجهات المختصة إلى اتخاذ الاجراءات القانونية لتنفيذ هذا القرار.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ العقوبات بحق من يثبت مخالفته للقرار وفقا لقانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها ولائحته التنفيذية، ولما من شأنه حماية الجمبري من الاستنزاف.