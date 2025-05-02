أخبار اليمن : الصحة العالمية: أجساد أطفال غزة وعقولهم تتحطم

الصحة العالمية: أجساد أطفال غزة وعقولهم تتحطمأعلنت منظمة الصحة العالمية أنّ عقول أطفال قطاع غزة وأجسادهم "تتحطم" حيث يعاني مليونا شخص من الجوع.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غبريسوس، اليوم، إنّ الوضع في قطاع غزة "كارثي"، مشيراً إلى أنّ مليوني شخص في القطاع يعانون من الجوع بفعل الحصار الإسرائيلي.

وأفاد غبريسوس، من مقر المنظمة في جنيف، بأنّ تمويل الصحة العالمية "يواجه تحديات تاريخية" مع تقليص الدول المانحة مساهماتها، وقال: "نشهد أكبر اضطراب في تاريخ تمويل الصحة العالمية".

راين: نحن نجوّع أطفال غزة

من جهته، كشف المدير التنفيذي لبرامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ، مايكل راين، أنّ "عقول وأجساد أطفال قطاع غزة تتحطم" بعد شهرين من منع دخول المساعدات وتجدد الضربات.

وقال: "نحن نحطم أجساد أطفال غزة وعقولهم. نحن نجوع أطفال غزة. نحن متواطئون"، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك.

الأمم المتحدة: الحصار يجرد الغزيين من الأمل

بدوره، دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، توم فليتشر، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى "رفع الحصار عن قطاع عزة لدخول المساعدات كون منعها يُجوع المدنيين، ويتركهم دون دعم طبي أساسي، ويجردهم من أملهم، ويفرض عليهم عقاباً جماعياً قاسياً".

وقال: "بصفتها القوة المحتلة، يجب على إسرائيل السماح بدخول الدعم الإنساني، ويجب ألا ينبغي أبداً أن تكون المساعدات، وأرواح المدنيين التي تنقذها، ورقة مساومة".

وجدد فليتشر الدعوة إلى رفع "هذا الإغلاق القاسي»، ليتمكن العاملون في المجال الإنساني من إنقاذ الأرواح".

استمرار العدوان يرفع حصيلة الشهداء

ونتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، أعلن الدفاع المدني في غزة، اليوم، استشهاد 29 شخصاً، منذ منتصف ليل الأربعاء الخميس، في غارات إسرائيلية عدّة. كما أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52,418 شهيداً و118,091 إصابة منذ السابع من تشرين الأول 2023.

وكشفت الوزارة أنّ «الأمراض تتفشى بسبب تدمير المستشفيات ومنع إدخال الأدوية»، مشيرةً إلى أنّ «آلاف الأطفال يقتلون أو يصابون بجروح خطيرة والمجاعة تهدد حياة الآلاف بسبب الحصار الظالم».