أخبار اليمن : نداء استغاثة لإنقاذ أطفال غزة من القتل والمجاعة

نداء استغاثة لإنقاذ أطفال غزة من القتل والمجاعة
أطلقت وزارة الصحة بغزة نداء استغاثة ورسالة عاجلة إلى المؤسسات الصحية والإنسانية والنشطاء حول العالم، لإنقاذ أطفال القطاع من القتل والجوع، في ظل حرب الإبادة الصهيونية المستمرة.
وخاطبت الوزارة في بيان لها يوم الخميس، قادة المؤسسات الصحية والإنساني، النشطاء في كل مكان وأصحاب الضمير الإنساني الحي.
وقالت إنه "في الوقت الذي يتعرض فيه أطفال غزة لأبشع انتهاكات الإنسانية — من قتلٍ ممنهج، وتجويعٍ متعمد، وحرمانٍ من أبسط حقوقهم في العلاج والأمان — نوجه إليكم هذا النداء الملحّ".
وأضافت لا يمكن للعالم أن يصمت أمام هذه الجريمة المستمرة، وعليه نرجوكم جميعا تنظيم اسبوع خاص لنصرتهم وليبداء من تاريخ 5 مايو ، يتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات التضامنية لنصرتهم، على مستوى العالم".
وشددت على أن آلاف الأطفال يُقتلون أو يُصابون بجروح خطيرة دون رحمة، والأمراض تتفشى بسبب تدمير المستشفيات ومنع إدخال الأدوية، والمجاعة تُهدد حياة الآلاف بسبب الحصار الظالم.
ودعت المؤسسات الصحية لإرسال فرق طبية عاجلة إلى غزة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثة العاجلة.
وناشدت المؤسسات الإنسانية بتنظيم حملات إغاثة عاجلة (غذاء، ماء، مأوى)، وتوثيق الانتهاكات ومقاضاة المجرمين دوليًا ودعم برامج الدعم النفسي للأطفال الناجين.
وطالبت الوزارة النشطاء والإعلاميين بالكشف الحقائق عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل، وتنظيم حملات ضغط دولية (#حماية_أطفال_غزة #كسر_حصار_غزة).
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