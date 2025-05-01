أخبار اليمن : مستوطنون صهاينة يقتحمون الأقصى

مستوطنون صهاينة يقتحمون الأقصى
اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة بحماية شرطة العدو الصهيوني ، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك.
وأوضح شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية ، أن المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية أمام قبة الصخرة، ورددوا هتافات بأصوات مرتفعة أمام المصلين.
وأشار الشهود إلى أن عدد من المستوطنين أدوا ما يسمى بـ"السجود الملحمي" في باحات المسجد الأقصى .
كما نفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات الأقصى، تحت حماية مشددة من عناصر شرطة العدو الصهيوني .
يشار إلى أن المستوطنين أطلقوا دعوات عبر منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي إلى تكثيف اقتحامات الأقصى.
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