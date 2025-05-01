أخبار اليمن : الأرصاد يحذر من عواصف رعدية وتدفق السيول

الأرصاد يحذر من عواصف رعدية وتدفق السيول

وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية والرياح الشديدة الهابطة ومن تدفق السيول في الشعاب والوديان ونصح بعدم عبورها أو التواجد فيها.

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأنه يُتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بحبات البرد أحياناً على محافظات الضالع، إب، ذمار، المحويت، حجة، عمران وغرب صنعاء.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات تعز، البيضاء، ومرتفعات لحج، أبين وشبوة، وقد تشمل أجزاء من مرتفعات وسهل تهامة.

وأشار المركز إلى أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي بلغت في حجة 3 ملم، ريمة: 0.2

كما هطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة خارج نطاق المحطات على أجزاء من محافظات تعز، الضالع، ريمة، ذمار، صنعاء وعمران.

وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية والرياح الشديدة الهابطة ومن تدفق السيول في الشعاب والوديان ونصح بعدم عبورها أو التواجد فيها.

وحذر أيضاً سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والضباب.

