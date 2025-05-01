أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة بغزة الى 52,418

ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة بغزة الى 52,418أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الخميس ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 52,418 شهيد و 118,091 اصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

أوضحت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنه وصل مستشفيات قطاع غزة 18 شهيد ( منهم 1 شهيد انتشال)، و 77 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن ️حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (2,326 شهيد، 6,050 اصابة).

وقالت : لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم