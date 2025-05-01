ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة بغزة الى 52,418
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الخميس ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 52,418 شهيد و 118,091 اصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.
أوضحت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنه وصل مستشفيات قطاع غزة 18 شهيد ( منهم 1 شهيد انتشال)، و 77 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.
وأشارت إلى أن ️حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (2,326 شهيد، 6,050 اصابة).
وقالت : لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة بغزة الى 52,418 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.