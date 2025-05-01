أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي آل الفراصي

الأمين العام المساعد يعزي آل الفراصي
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ صلاح صالح الفراصي والشيخ علي أحمد الفراصي، وإلى نجل الفقيد صلاح حسين صالح الفراصي، في وفاة الشيخ حسين صالح الفراصي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
مشيداً بمناقب الفقيد ومواقفه ودوره في حل قضايا الناس والإصلاح بينهم، ومعبِّراً باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة لأسرة الفقيد وكافة آل الفراصي بمنطقة البردون في الدائرة 201 مديرية الحداء محافظة ذمار في هذا المصاب.
وابتهل الأمين العام المساعد إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون ".
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