أخبار اليمن : صنعاء: توجيه عاجل بالبت بشكاوى الكهرباء والمياه

صنعاء: توجيه عاجل بالبت بشكاوى الكهرباء والمياهأكد وزير الكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف، الحرص على مراجعة وتحديث اللوائح المنظمة لعمل المولدات الخاصة، بما يكفل حماية حقوق المواطن والمستثمر، ويحد من أي ممارسات غير قانونية أو ابتزاز.

وأشاد الوزير سيف خلال لقائه اليوم عددًا من المواطنين في إطار اليوم المفتوح لاستقبال شكاوى المواطنين، بجهود كوادر قطاعي الكهرباء والمياه، وإسهامهم في تغطية الاحتياج وإيصال خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، بالرغم من التحديات التي تواجه البلاد نتيجة استمرار العدوان.

وفي اللقاء استمع وزير الكهرباء والطاقة والمياه، إلى شكاوى عدد من المواطنين، التي تضمنت بالصعوبات المرتبطة بالخدمات المقدمة لهم.

وأكد أن قيادة الوزارة ستتعاطى بإيجابية مع كافة الشكاوى والعمل على معالجتها ضمن الإمكانيات المتاحة وبما يتوافق مع الإجراءات المعتمدة. موجهاً بذات الصدد الجهات المعنية في الوزارة والقطاعات التابعة لها بسرعة البت في الشكاوى المرفوعة، ورفع تقارير تفصيلية حول ما يتم إنجازه بشكل دوري، لضمان المعالجة الفاعلة وتحقيق رضا المستفيدين.

وأوضح الدكتور سيف أن اللقاء يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء، لتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات.

