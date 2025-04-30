أخبار اليمن : الحكومة: على العدو البريطاني ترقب عواقب عدوانه على اليمن

الحكومة: على العدو البريطاني ترقب عواقب عدوانه على اليمنأكدت حكومة التغيير والبناء، أن على العدو البريطاني أن يحسب حساب ورطته ويترقب عواقب عدوانه على الجمهورية اليمنية.

وقالت حكومة التغيير والبناء في بيان صدر عنها اليوم "بوقاحة بريطانية معتادة، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، تنفيذ عدوان عسكري مشترك مع العدو الأمريكي على بلدنا، جنوب صنعاء، وإزاء ذلك، تؤكد حكومة التغيير والبناء، أن على العدو البريطاني أن يحسب حساب ورطته وأن يترقب عواقب عدوانه على الجمهورية اليمنية".

وأضاف البيان "وإذ تعد الحكومة بالرد على هذا العدوان الغاشم غير المشروع، فإنها تؤكد أنه أتى في إطار تحرك العدوين الأمريكي البريطاني المستمر لإسناد العدو الإسرائيلي بمحاولة وقف إسناد اليمن لفلسطين، ليستفرد العدو الإسرائيلي بغزة وليواصل جرائم إبادة الشعب الفلسطيني هناك".

وأشار إلى أن هذا العدوان المشترك يثبت مجدداً أن الأمريكي والبريطاني حليفان في العدوان ذاته على اليمن وفلسطين، مؤكداً أن موقف اليمن سيبقى ثابتاً في إسناد الشعب الفلسطيني في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وسيكون أكثر تأثيراً بإذن الله، لأن اليمن - قيادةً وحكومةً وشعباً - بالله وبعونه ونصره والتوكل والاعتماد عليه، في الموقف الأقوى.

وشددت الحكومة على أنه مهما كانت التحديات، سيتصدى اليمن لثلاثي الشر "الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي"، ولمن يدور في فلكهم، وسيواجه الشعب حملات الإرجاف والوعيد والترهيب باستمراره في تجسيد الموقف الإيماني، غير مبالٍ بما يعده الأعداء وأدواتهم وأبواقهم، وعملاً بقول الله سبحانه وتعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ}.

