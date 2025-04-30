أخبار اليمن : استمرار هطول الأمطار متفاوتة الشدة

استمرار هطول الأمطار متفاوتة الشدةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة والمتفرقة في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة وقد يرافقها تساقط حبات البرد على محافظات ذمار، صنعاء، المحويت، ريمة، إب، تعز، صعدة، عمران وحجة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات لحج ، أبين، شبوة وحضرموت، غرب الجوف والبيضاء، وقد تشمل أجزاء من مرتفعات وسهل تهامة.

وحسب المركز بلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي بالمحويت: 22.2ملم، إب: 10.5، حجة: 10.2، صنعاء - بيت بوس: 8.0ملم.

كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات تعز، الضالع، ريمة، ذمار، صنعاء، عمران، وصعدة.

وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان ونصح بعدم عبورها أو التواجد فيها وكذلك من العواصف الرعدية والرياح الشديدة الهابطة.

كما حذر سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة والضباب .