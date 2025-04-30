دوت الخليج -

تجدد العدوان الأميركي على صنعاء

شن العدوان الأمريكي، مساء اليوم، سلسلة غارات عنيفة على محافظة صنعاء. تجدد العدوان الأميركي على صنعاءشن العدوان الأمريكي، مساء اليوم، سلسلة غارات عنيفة على محافظة صنعاء. وأوضح مصدر أمني أن العدوان الأمريكي استهدف بغارة مديرية بني حشيش، وغارة مديرية الحصن، وغارة مديرية همدان، وعدة غارات مديرية بني مطر بصنعاء. وكان العدو الأمريكي شن في وقت سابق اليوم، 6 غارات على مديرية برط العنان بالجوف، و4 غارات على مديرية سحار في صعدة.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : تجدد العدوان الأميركي على صنعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.