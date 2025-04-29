أخبار اليمن : غوتيريش: الوضع في غزة من سيء إلى أسوأ

غوتيريش: الوضع في غزة من سيء إلى أسوأأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى أن الوضع في قطاع غزة يسير من سيء إلى أسوأ جراء الحرب الإسرائيلية وفرض الحصار المطبق منذ أكثر من شهرين.

وقال غويتريش خلال مؤتمر صحفي في نيويورك اليوم الثلاثاء إن "الوضع في قطاع غزة يسير من سيئ إلى أسوأ وان "إسرائيل" تمنع الغذاء والداوء عن غزة منذ ما يقارب الشهرين".

وأضاف "حان الوقت لوقف التهجير المتكرر في غزة ولا يوجد نهاية في الأفق للقتل والبؤس في غزة".

وأكد "أشعر بالقلق من تصريحات مسؤولين إسرائيليين باستخدام المساعدات الانسانية أداة للضغط العسكري".

وشدد على المساعدات غير قابلة للتفاوض ويجب على "إسرائيل" حماية المدنيين والموافقة على برامج الإغاثة وتسهيلها".