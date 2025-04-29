غوتيريش: الوضع في غزة من سيء إلى أسوأ
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى أن الوضع في قطاع غزة يسير من سيء إلى أسوأ جراء الحرب الإسرائيلية وفرض الحصار المطبق منذ أكثر من شهرين.
وقال غويتريش خلال مؤتمر صحفي في نيويورك اليوم الثلاثاء إن "الوضع في قطاع غزة يسير من سيئ إلى أسوأ وان "إسرائيل" تمنع الغذاء والداوء عن غزة منذ ما يقارب الشهرين".
وأضاف "حان الوقت لوقف التهجير المتكرر في غزة ولا يوجد نهاية في الأفق للقتل والبؤس في غزة".
وأكد "أشعر بالقلق من تصريحات مسؤولين إسرائيليين باستخدام المساعدات الانسانية أداة للضغط العسكري".
وشدد على المساعدات غير قابلة للتفاوض ويجب على "إسرائيل" حماية المدنيين والموافقة على برامج الإغاثة وتسهيلها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : غوتيريش: الوضع في غزة من سيء إلى أسوأ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.