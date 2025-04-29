أخبار اليمن : عودة الأمطار والعواصف.. احذروا

عودة الأمطار والعواصف.. احذروا
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، خلال الـ24 ساعة المقبلة، محذراً من العواصف الرعدية والتدهور في مدى الرؤية الأفقية.
حيث من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على كلٍ من ذمار، ريمة، المحويت، حجة، إب، عمران وغرب صنعاء.
ويتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، تعز، الضالع، وغرب كل من البيضاء والجوف.
وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في ذمار: 3.4ملم، المحويت: 0.2ملم.
كما هطلت أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات حجة، عمران، إب وتعز.
وحذر المركز المواطنين من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن الصواعق الرعدية ونصح باتباع إجراءات السلامة للوقاية منها.
وحذر كذلك، سائقي المركبات من التدهور في مدى الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة وهطول الأمطار وخاصة على الطرقات الجبلية.
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