أخبار اليمن : نيران اليمن تُسقط F-18

نيران اليمن تُسقط F-18كشف مسؤول أمريكي لقناة الجزيرة الفضائية، مساء اليوم، أن "مقاتلة إف 18 سقطت من على متن حاملة الطائرات ترومان أثناء مناورتها لتفادي نيران القوات اليمنية".

واعترف الجيش الأمريكي، اليوم، بسقوط طائرة حربية من طراز إف 18 من على متن حاملة الطائرات "هاري يو إس إس ترومان" لدى ابحارها في البحر الأحمر.

يأتي هذا الإقرار الأمريكي بعد ساعات من إعلان القوات المسلحة اليمنية لعمليتها التي استهدفت حاملة الطائرات ذاتها؛ مما يؤكد حجم الخسائر التي تلحقها العمليات اليمنية بالبحرية الأمريكية ولكن يتم التكتم عليها.

ويستخدم العدو الأمريكي حاملة الطائرات ترومان كقاعدة لانطلاق عملياته العدوانية على اليمن، ويقابل ذلك عمليات للقوات المسلحة اليمنية مستهدفة لها.

وذكرت البحرية الأمريكية في بيان قصير، أن "حاملة الطائرات ترومان فقدت "طائرة من طراز F/A-18E سوبر هورنت ، بالإضافة إلى جرار سحب، أثناء عملياتها في البحر الأحمر، في 28 أبريل".

وسبق واعترفت القوات الأمريكية بسقوط طائرة مماثلة في ديسمبر الماضي قبل أن تعلن القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية نوعية على حاملة الطائرات "ترومان"، وترتب عنها اسقاط تلك الطائرة.

وأكد مسؤول أمريكي إن تكلفة طائرة مقاتلة من طراز إف 18 تزيد عن 60 مليون دولار.