أخبار اليمن : تفقد الأضراء جراء استهداف العدوان الأمريكي منطقة ثقبان

تفقد الأضراء جراء استهداف العدوان الأمريكي منطقة ثقبانأطلع أمين العاصمة الدكتور حمود عُباد، اليوم، على حجم الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين جراء جريمة استهداف العدوان الأمريكي حي ثقبان بمديرية بني الحارث، وأدت إلى استشهاد واصابة العشرات معظمهم نساء وأطفال.

واستمع عُباد ومعه رئيس غرفة عمليات الطوارئ بالأمانة الدكتور عبدالوهاب شرف الدين، ومدير المديرية حمد بن راكان، من أقارب الضحايا والمواطنين إلى شرح عن المجزرة المروعة والأضرار التي لحقت بمنازلهم وما تعرضوا له من ترويع، جراء قصف العدوان الأمريكي ثلاثة منازل بالمنطقة.

وأوضح أمين العاصمة أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة جرائم العدوان الأمريكي التي يرتكبها بحق المدنيين في الأحياء السكنية والأسواق الشعبية، وتعد جرائم حرب وضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وأكد أن جرائم العدوان الأمريكي لن تسقط بالتقادم، وأن دماء الشهداء لن تذهب سدى، وستزيد من عزيمة وصمود وثبات الشعب اليمني في مواجهة الأعداء ومواصلة موقفة المساند والمناصر لغزة والشعب الفلسطيني، مهما كانت التحديات والتضحيات.

وأشار عُباد، إلى أن تصعيد واستهداف العدوان الهمجي المتعمد للمدنيين والمناطق السكنية والأعيان المدنية بالعاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات، دليل على إجرام وإفلاس وتخبط وفشل العدوان الأمريكي.

