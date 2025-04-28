أخبار اليمن : بيان هام للمواطنين من وزارة الاتصالات

بيان هام للمواطنين من وزارة الاتصالاتأهابت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، جميع المواطنين وكافة الجهات الاعتبارية بأن عليهم سرعة تسليم كافة طرفيات ومعدات ستار لينك خلال موعد أقصاه الأول من مايو 2025م.

وأكدت وزارة الاتصالات ، في بيان لها، أن التسليم يتم إلى أقرب مكتب من مكاتب المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية المنتشرة في جميع المحافظات والمديريات وأخذ استلام خطي رسمي بذلك تجنباً للمسألة القانونية كون هذه الطرفيات والتجهيزات محظورة.

وأشارت إلى أنه وبعد انقضاء المدة المحددة أعلاه، سيتم تنفيذ حملة ميدانية بالتنسيق مع الجهات الأمنية لضبط كل من يقوم ببيع أو تداول أو استخدام او تشغيل أو تركيب أو حيازة هذه الطرفيات المحظورة ومصادرتها وفرض العقوبات والغرامات وفقاً للتشريعات النافذة.

وخصصت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الرقم المجاني (8000080) للتواصل به لمعرفة المزيد من المعلومات.

