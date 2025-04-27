أخبار اليمن : 52243 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

52243 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبرارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 52 ألفاً و243 شهيداً و117 ألفاً و639 مصاباً منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، إن من بين الحصيلة 2151 شهيدا، و5598 إصابة، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب وقف إطلاق النار.

وأكدت الوزارة أن 51 شهيدا، و115 مصابا، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.