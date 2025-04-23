أخبار اليمن : مجمع ناصر: سوء التغذية يفتك بأطفال غزة

مجمع ناصر: سوء التغذية يفتك بأطفال غزة
كشف مدير مستشفى التحرير بمجمع ناصر الطبي الدكتور أحمد الفرا اليوم الأربعاء ، أن أطفال قطاع غزة في أشد مراحل سوء التغذية وصعوبة مُتابعتهم طبيا بسبب نقص الأدوية العلاجية وحليب الأطفال.
وبين وفقا لوكالة فلسطين اليوم أن حالة " الطفل أسامة الرقب " تُلخص ما يعانيه أطفال غزة جراء عدم توفر مصادر التغذية السليمة ومياه الشرب.
وشدد على أن قطاع غزة يمر في المرحلة الخامسة من مراحل سوء التغذية وهي المرحلة الأشد وفق منظمة الصحة العالمية.
ولفت الفرا، إلى أن انعدام التغذية المناسبة والأدوية للأمهات الحوامل ينعكس بشكل خطير على المواليد خاصة الأطفال الخدج.
وأفاد أن استمرار منع الإمدادات الغذائية والدوائية يشير إلى أن أطفال قطاع غزة أمام مشهد خطير وكارثي.
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