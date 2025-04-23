أخبار اليمن : زلزال بقوة 6.2 يضرب هذه المدينة

زلزال بقوة 6.2 يضرب هذه المدينة
شهدت مدينة إسطنبول التركية، اليوم الأربعاء، زلزالا بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر.
وأعلن مركز إدارة الكوارث والطوارئ التركي أن الزلزال وقع قبالة سواحل مدينة سيلفري وعلى عمق 6.92 كيلومتر تحت سطح الأرض.
من جانبها، أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال بلغت قوته 6.2 درجة، ولكنها أشارت إلى أن عمقه كان 10 كيلومترات.
وكشفت وكالة الأناضول أن الزلزال قد شعر به سكان العديد من المدن المجاورة.
وقد وقع الزلزال بعد أقل من نصف ساعة من حدوث هزة أرضية ضعيفة، حيث كانت هناك اهتزازات بقوة 3.9 درجة قبالة سواحل سيلفري.
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