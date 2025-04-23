أخبار اليمن : مجزرة جديدة للاحتلال في قطاع غزة

مجزرة جديدة للاحتلال في قطاع غزة
استشهد عشرة فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم الأربعاء، في قصف للعدو الاسرائيلي مروع استهدف خيام النازحين داخل مدرسة يافا في حي التفاح شرق مدينة غزة.
وأفادت مصادر محلية لوكالة قدس برس بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت خيام تؤوي نازحين داخل ساحة المدرسة، ما أسفر عن سقوط عشرة شهداء وعدد من الجرحى.
وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني انتشال جثامين الشهداء ونقل المصابين من موقع القصف، مؤكدًا أن المدرسة كانت تؤوي نازحين فرّوا من مناطق الحرب.
واندلعت النيران في محطة أبو جبة للبترول المقابلة لمدرسة يافا، نتيجة القصف، ما زاد من حجم الدمار في المنطقة.
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