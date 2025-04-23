أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 51305

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 51305ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 51 ألفا و305 شهداء، و117 ألفا و96 مصابا، منهم 1928 شهيدا و5055 مصابا منذ استئناف العمليات ضد القطاع في 18 مارس الماضي.

وأفادت وزارة الصحة بغزة في بيان، بأن 39 شهيدا و105 مصابين وصلوا إلى مستشفيات القطاع، خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات دون أن تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانات.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف عدوانه على قطاع غزة منذ 18 مارس الماضي بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، في خرق واضح لبنود وقف إطلاق النار، ما تسبب بسقوط مزيد من الشهداء والجرحى، وحول غزة إلى مقبرة جماعية لساكنيها.