أخبار اليمن : العدو يدمر شبكة الاتصالات في مجزر بمأرب

العدو يدمر شبكة الاتصالات في مجزر بمأرب
استهدف عدوان أمريكي شبكة الاتصالات في مديرية مجزر بمحافظة مأرب.
وأوضح مصدر محلي، أن غارتين شنهما العدو الأمريكي، على مديرية مجزر، واستهدفتا شبكة الاتصالات وأسفر عن تدمير الشبكة بشكل كامل وغرفة الحراسة وانقطاع التغطية عن المديرية.
وأشار المصدر إلى أن استهداف العدو الأمريكي للمنشآت الخدمية يأتي في محاولاته الإجرامية لمضاعفة معاناة المواطنين، منددًا باستمرار العدو الأمريكي في استهدف المدنيين والأعيان والمنشآت المدنية في ظل صمت دولي وأممي وعربي وإسلامي معيب.
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