أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على شعوب

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على شعوب
أفادت وزارة الصحة والبيئة، بأن حصيلة ضحايا العدوان الأمريكي مساء أمس على سوق وحي فروة بمديرية شعوب بأمانة العاصمة ارتفع إلى 42 شهيدًا وجريحًا.
وأكدت وزارة الصحة في بيان، استشهاد 12 مواطنًا وإصابة 30 آخرين، إثر غارة شنها العدوان الأمريكي على سوق وحي فروة الشعبي بمديرية شعوب في حصيلة غير نهائية.
وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ والإسعاف ما تزال تبحث عن ضحايا تحت الأنقاض والركام والعدد قابل للزيادة، مستنكرة استهداف العدو الأمريكي للمدنيين والأحياء السكينة والأعيان والمنشآت المدنية، في انتهاك سافر للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
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