أخبار اليمن : عامر: استهداف ميناء رأس عيسى جريمة حرب

عامر: استهداف ميناء رأس عيسى جريمة حربالتقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" ماري ياماشيتا.

وفي اللقاء أكد الوزير عامر، أن العدوان الأمريكي على الأعيان المدنية في مختلف المحافظات يُعد انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن استهداف ميناء رأس عيسى وقصف المُسعفين، جريمة حرب متكاملة الأركان يجب التحقيق فيها.

ولفت وزير الخارجية، إلى أن الغارات الجوية الأمريكية وبالأخص في مناطق التماس والساحل، تُشير إلى أن العدوان الأمريكي يتبع سياسة الأرض المحروقة بقصد الإعداد والتجهيز لعملية عسكرية برية تهدد بتفجير الوضع بشكل كامل.

وشدد على إيصال هذه الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة حتى لا يخرج الوضع عن السيطرة ومن يد الجميع، مؤكداً أهمية اضطلاع بعثة الأمم المتحدة "أونمها" بمسؤوليتها في إطار ولايتها لمحافظة الحديدة ومديرياتها فقط، وعدم تجاوزها كون هذا الأمر سيادي.

بدورها أوضحت القائم بأعمال رئيس بعثة "أونمها"، أن الأمم المتحدة حريصة على عدم التصعيد واعتماد مبدأ الحوار.

وقالت "إن البعثة ستقوم بنزول ميداني إلى موانئ الحديدة وأرس عيسى والصليف للاطلاع ميدانياً على الوضع فيها".