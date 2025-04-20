أخبار اليمن : صحة غزة: 44 شهيداً خلال 24 ساعة

صحة غزة: 44 شهيداً خلال 24 ساعة
ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 51 ألفاً و201 شهيد و116 ألفاً و869 مصاباً.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم، بأن من بين الحصيلة 1827 شهيدا، و4828 مصابا منذ 18 مارس الماضي.
وقالت الوزارة إن 44 شهيدا، و145 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.
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