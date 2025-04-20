أخبار اليمن : حصيلة جديدة لضحايا العدوان على صنعاء

حصيلة جديدة لضحايا العدوان على صنعاءأعلنت وزارة الصحة والبيئة، ارتفاع ضحايا العدوان الأمريكي على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء إلى 13 شهيداً وجريحاً.

وأفادت وزارة الصحة في بيان، باستشهاد مواطن وإصابة تسعة آخرين جراء العدوان على حي النهضة بمديرية الثورة، وإصابة مواطن في الغارة على مقبرة ماجل الدمة بمديرية الصافية في الأمانة.

وذكرت أن مواطناً استشهد وأصيب آخر نتيجة غارات العدوان على منطقة المساجد بمديرية بني مطر في محافظة صنعاء.