أخبار اليمن : المقاومة تقتل وتصيب 7 جنود صهاينة بينهم ضابط شرق غزة

المقاومة تقتل وتصيب 7 جنود صهاينة بينهم ضابط شرق غزة
أعلنت وسائل إعلام صهيونية مساء اليوم السبت، مقتل ضابط وجندي من قوات العدو الصهيوني وإصابة خمسة آخرين، عقب استهداف المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لمركبة عسكرية مدرعة تابعة للعدو الصهيوني.
وقال موقع "حدشوت حموت" العبري، إن ضابطًا صهيونيا قُتل وأصيب خمسةآخرين، جراء استهداف مركبة مدرعة شرق غزة، ثم تفجير قوة الإنقاذ بعبوة ناسفة. بينما أشار "حدشوت بزمان" إلى مقتل جنديين وإصابة آخرين في ذات الحدث.
وكان موقع عبري آخر، أفاد في وقت سابق من اليوم السبت بمقتل جندي واحد "على الأقل" وإصابة أربعة آخرين جراء تعرض دبابة صهيونية لتفجير بواسطة عبوة ناسفة، شرق غزة، ثم تم استهدافها بصاروخ موجه .
ونشرت منتديات ووسائل إعلام صهيونية مقاطع فيديو لطائرات مروحية صهيونية تنقل مصابين من جيش العدو إلى المستشفيات. مؤكدة "وقوع حدث أمني صعب في غزة ".
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