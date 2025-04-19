أخبار اليمن : أبو عبيدة: فقدنا أثرَ أسيرٍ بسبب القصف

أبو عبيدة: فقدنا أثرَ أسيرٍ بسبب القصف
أعلنت كتائب القسام، اليوم، أنها فقدت الاتصال بآسري أحد الأسرى الإسرائيليين، بسبب القصف الصهيوني المستمر على مختلف مناطق قطاع غزة.
وأفاد الناطق العسكري أبو عبيدة، عبر «تلغرام»، بانتشال «شهيدٍ، كان مكلفاً بتأمين الأسير عيدان ألكسندر»، مشيراً إلى أن «مصير الأسير وبقية المجاهدين الآسرين لا يزال مجهولاً».
وإذ أكد «(أننا) نحاول حماية جميع الأسرى والمحافظة على حياتهم رغم همجية العدوان»، حذر أبو عبيدة من أن «حياتهم في خطر بسبب عمليات القصف الإجرامية، التي يقوم بها جيش العدو».
كما اتهم أبو عبيدة الاحتلال بأنه «يكذب في دعوى معاملة الأسرى بطريقة غير إنسانية، ويُزوّر شهادات كاذبة لأسرى سابقين، بهدف التحريض على المقاومة والتغطية على فضيحة قتله لأعداد من أسراه، والتسبب في استمرار معاناة بقيتهم».
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