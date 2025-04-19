أخبار اليمن : إسقاط ثاني طائرة أمريكية في 24 ساعة

إسقاط ثاني طائرة أمريكية في 24 ساعةأعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن إسقاط طائرة أمريكية معادية نوع MQ_9 أثناء قيامِها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة صنعاء، هي الثانية خلال 24 ساعة والسادسة خلال شهر أبريل الجاري.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن الدفاعات الجوية أسقطت الطائرة بصاروخ أرض- جو محلي الصنع، ليرتفع عدد الطائرات التي تم إسقاطها خلال معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس" إلى 21 طائرة.

وأكدت أن استمرار الغارات الجوية واستهداف المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت العامة والخاصة لن يكسر إرادة الشعب اليمني، ولن يؤدي إلا إلى المزيد من الصمود والثبات على الموقف الداعم للشعب الفلسطيني في مواجهة جريمة حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في غزة، استجابة للواجب الديني والأخلاقي والإنساني.

وجددت القوات المسلحة التأكيد على استمرارها في عمليات الإسناد حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.