أخبار اليمن : ارتفاع عدد ضحايا العدوان على ميناء رأس عيسى

ارتفاع عدد ضحايا العدوان على ميناء رأس عيسى
أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الأمريكي على ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة إلى 245 شهيداً وجريحاً.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان، أن عدد الشهداء جراء العدوان الأمريكي على ميناء رأس عيسى النفطي، وصل إلى 74 شهيداً، فيما بلغ عدد الجرحى 171 من العمال والموظفين في الميناء في حصيلة غير نهائية.
وأكدت أن فرق الإنقاذ من الإسعاف والدفاع المدني ما تزال تتعرف عن مفقودين والبحث عن الضحايا.
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