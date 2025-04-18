أخبار اليمن : أمطار وسيول.. ماذا في تفاصيل الطقس؟

أمطار وسيول.. ماذا في تفاصيل الطقس؟توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفرقة ومتفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات عمران ، صنعاء، المحويت، ذمار وريمة.

ومن المتوقع كذلك هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، الضالع، إب، تعز، غرب كل من الجوف ومأرب والبيضاء، ومرتفعات لحج وأبين وشبوة، وحضرموت وأجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والمناطق الداخلية المقابلة لها.

وقد تشمل الأمطار أجزاء متفرقة من سهل تهامة.

وحسب المركز بلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطة الرصد الجوي في تعزـ المعافر: 9.9 ملم.

كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات حضرموت، شبوة، أبين، البيضاء، الضالع، لحج، ريمة وذمار.

وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن العواصف الرعدية والرياح الشديدة الهابطة، والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة والضباب.