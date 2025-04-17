أخبار اليمن : 17 شهيداً في غارات إسرائيلية على غزة

17 شهيداً في غارات إسرائيلية على غزةاستشهد 17 فلسطينياً، وأصيب عدد آخر، جراء تواصل الغارات وعمليات القصف الإسرائيلي للمنازل والخيام في مناطق عدة من قطاع غزة.

وأفادت المصادر الطبية باستشهاد 6 مواطنين جراء قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين شرقي مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقال مستشفى العودة إن المستشفى استقبل العديد من الإصابات جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة إيواء تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم جباليا.

كما استشهد 3 فلسطينيين ووقعت إصابات في استهداف طائرات الاحتلال منزلا سكنيا في جباليا البلد.

وفي مدينة غزة، استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال في منطقة المصلبة جنوبي حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، بينما أصيبت طفلة برصاص طائرة مسيرة في منطقة عسقولة بنفس الحي، ووقع شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي على منطقة الشعف بحي التفاح شمال شرقي المدينة.

وجنوبي القطاع، أعلنت الجهات الطبية استشهاد مزارعين اثنين إثر قصف الاحتلال دفيئة زراعية كانا يعملان بها في حي المنارة جنوبي مدينة خانيونس، وانتشلت الفرق الطبية جثمان مواطن استشهد جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة قيزان النجار، فيما استشهد مواطن بنيران قوات الاحتلال بالقرب من سوق السيارات في منطقة قيزان رشوان جنوبي المدينة، كما استشهد مواطن جراء استهداف منزله في خربة العدس شمالي مدينة رفح.

واستشهد فلسطينيان ووقعت عدة إصابات جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف بسطة خضار في منطقة المحطة شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ووقعت إصابات في غارة جوية ثانية في ذات المنطقة.

وأفادت المصادر الطبية أن 35 شهيدا هي حصيلة غارات الاحتلال على عدة مناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

واليوم، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 51,065 شهيدا، و116,505 مصابين منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول 40 شهيدا إلى مستشفيات قطاع غزة، منهم شهيد تم انتشاله من تحت الركام، و73 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.