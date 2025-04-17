أخبار اليمن : العدو الأمريكي يعاود استهداف 3 محافظات

العدو الأمريكي يعاود استهداف 3 محافظات
عاود العدوان الأمريكي مساء اليوم، شن سلسلة غارات على محافظات صنعاء والحديدة والبيضاء.
وأوضحت مصادر محلية أن العدوان الأمريكي شن غاراتين على منطقة الصمع بمديرية أرحب بصنعاء.
وأشارت إلى أن طيران العدوان استهدف بعدة غارات ميناء رأس عيسى النفطي في الحديدة، و3 غارات المجمع الحكومي في مديرية مكيراس بالبيضاء.
وكان العدو الأمريكي شن مساء أمس، 14 غارة على مديرية السبعين، وغارة على مديرية الثورة بالعاصمة، و5 غارات على مديريات بني حشيش ومناخة ونهم بمحافظة صنعاء، كما استهدف بأربع غارات مديرية التحيتا بالحديدة.
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