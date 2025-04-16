أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 51025

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 51025ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 51 ألفا و25 شهيدا و116 ألفا و 432 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان، بأن من بين الحصيلة 1652 شهيدا، و4391 مصابا منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع في 18 مارس الماضي، مشيرة إلى أن 25 شهيدا و89 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.