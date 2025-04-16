أخبار اليمن : منظمة دولية: قطاع غزة تحول إلى مقبرة جماعية

منظمة دولية: قطاع غزة تحول إلى مقبرة جماعيةقالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن "قطاع غزة تحول إلى مقبرة جماعية للفلسطينيين ومن يحاول أن يساعدهم"، في ظل الهجمات الإسرائيلية المتواصلة والحصار الخانق المفروض منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على القطاع.

وأضافت المنظمة، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن القوات "الإسرائيلية" شنت سلسلة هجمات قاتلة أظهرت تجاهلًا صارخًا لسلامة العاملين في المجالين الإنساني والطبي، مشيرة إلى أن "ما نشهده اليوم هو القضاء على سكان غزة وتهجيرهم القسري".

وتابعت قائله إن الحصار الكامل على غزة أدى إلى نفاد مخزون الغذاء والوقود والأدوية، محذرة من أن نقص الوقود في مختلف مناطق غزة سيؤدي إلى توقف الأنشطة الطبية بشكل حتمي، بسبب اعتماد المستشفيات على المولدات الكهربائية.

ودعت المنظمة إلى رفع الحصار اللاإنساني والقاتل على غزة فورًا، مشددة على ضرورة حماية حياة المدنيين الفلسطينيين، وضمان سلامة العاملين في القطاعين الطبي والإنساني.

