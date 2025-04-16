أخبار اليمن : قصف سعودي يستهدف صعدة

قصف سعودي يستهدف صعدةنفذت قوات العدو السعودي، اليوم الأربعاء، قصفا صاروخيا ومدفعيا استهدف مناطق حدودية بمحافظة صعدة.

وأفاد مصدر أمني في صعدة بأن القصف الصاروخي والمدفعي للعدو السعودي استهدف مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية،

ويأتي القصف السعودي غداة شن العدو الأمريكي 16 غارة على محافظة صعدة، حيث استهدف شرقي مدينة صعدة بثلاث غارات، ومديرية "آل سالم" بـ6 غارات، وأربع على مديرية "كتاف"، وبثلاث غارات، طالت مديرية مجز.

كما شن العدوان الأمريكي عشرات الغارات استهدفت محافظات الحديدة وذمار والبيضاء، في سياق اعتداءاته المتواصلة على مختلف المحافظات اليمنية منذ 16 من مارس الفائت.