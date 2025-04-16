أخبار اليمن : توقعات بأمطار رعدية متفاوتة الشدة

توقعات بأمطار رعدية متفاوتة الشدةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على محافظات إب، تعز، لحج والضالع.

فيما قد تهطل أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على محافظات صعدة، حجة، المحويت، غرب صنعاء، ريمة، ذمار، البيضاء، أبين وشبوة، وسواحل حضرموت والمهرة وأجزاء من السواحل الجنوبية، وقد تمتد إلى المناطق الداخلية المحاذية لها.

ومن المتوقع أن تشمل الأمطار مناطق متفرقة من سهل تهامة.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي إب: 24.8ملم، تعز: 24.6، الحديدة - زبيد: 2، عمران: 0.2.

كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق المحطات على أجزاء من محافظات صعدة، المحويت، غرب صنعاء، ذمار، شبوة، مأرب والجوف وساحل حضرموت.

وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن العواصف الرعدية والرياح الشديدة الهابطة، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة والضباب.

ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.