أخبار اليمن : إصابة 3 أطفال وامرأة بقصف سعودي على صعدة

دوت الخليج -

إصابة 3 أطفال وامرأة بقصف سعودي على صعدة

أصيب 3 أطفال ووالدتهم جراء قصف للعدو السعودي على منزل مواطن بمحافظة صعدة. إصابة 3 أطفال وامرأة بقصف سعودي على صعدةأصيب 3 أطفال ووالدتهم جراء قصف للعدو السعودي على منزل مواطن بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني أن العدو السعودي استهدف منزل مواطن في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أطفال ووالدتهم بجروح متفاوتة. وأشار إلى أن المناطق الحدودية تتعرض بشكل مستمر للقصف المدفعي السعودي وبالأسلحة المتوسطة والذي يؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى أغلبهم من النساء والأطفال.

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