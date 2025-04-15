أخبار اليمن : عدوان أمريكي جديد على مأرب والجوف

دوت الخليج -

عدوان أمريكي جديد على مأرب والجوف

عاود العدوان الأمريكي اليوم، شن غاراته الإجرامية على محافظتي مأرب والجوف. عدوان أمريكي جديد على مأرب والجوفعاود العدوان الأمريكي اليوم، شن غاراته الإجرامية على محافظتي مأرب والجوف. وأوضحت مصادر محلية أن طيران العدوان الأمريكي شن غارتين على مديرية العبدية في مأرب. وأشارت إلى أن العدوان الأمريكي استهدف بـ3 غارات منطقتي الجحف والقدير أطراف مديرية الحزم بالجوف. وكان طيران العدوان الأمريكي شن مساء أمس الاثنين، 15 غارة على مديريتي رغوان ومدغل بمأرب، واستهدف بسلسلة غارات جزيرة كمران بمحافظة الحديدة.

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