أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء سعيد عون ويشيد بمناقبه

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء سعيد عون ويشيد بمناقبهبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة اللواء سعيد محمد غانم عون نائب رئيس هيئة الأركان العامة لشؤون التدريب الأسبق، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.

وأشاد رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها إلى أبناء الفقيد محي الدين وعادل وأحمد سعيد محمد غانم عون، بمناقب الراحل الذي سخّر جّل عُمره لخدمة النظام الجمهوري وبذل من أجله كل جهوده ووقته وفكره، واشترك في الكثير من المعتركات والأحداث والتحولات التاريخية التي شهدها الوطن، كما تفانى في كل مواقع المسئولية التي تحملها منذ قيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة عام 1962م، منوهاً باسهاماته الاجتماعية في حل القضايا وإصلاح ذات البين.

وأكد أبو راس أن الوطن خسر برحيل اللواء سعيد محمد عون واحداً من رجاله الأوفياء وصاحب المواقف المبدئية مناضلاً مخلصاً وشخصية وطنية متميزة كفؤة ونزيهة.

وعبر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً وباسم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة لأسرة الفقيد وكافة آل عون في عزلة ذبحان بمديرية الشمايتين محافظة تعز في هذا المصاب، مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون..