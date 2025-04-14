أخبار اليمن : 157 شهيداً ومصاباً في غزة خلال 24 ساعة

157 شهيداً ومصاباً في غزة خلال 24 ساعةوصل 39 شهيداً و118 مصاباً إلى المستشفيات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ تجدد العدوان في 18 مارس 2025 إلى 1613 شهيداً و4233 مصاباً، ما يرفع إجمالي عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 50983 شهيداً و116274 مصاباً.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي، منذ 18 مارس الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.

