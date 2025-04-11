أخبار اليمن : القوات المسلحة اليمنية تصدر بيان هام

دوت الخليج -

القوات المسلحة اليمنية تصدر بيان هام

أعلنت القوات المسلحة، عن استهداف القطع الحربية المعادية شمالي البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم أنه وفي إطار التصدي للعدوان الأمريكي على بلدنا ورداً على جرائمه المرتكبة بحق أبناء شعبنا تستمر القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية في استهداف القطع الحربية المعادية شمالي البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" والتي تم استهدافها خلال الساعات الماضية بعملية عسكرية مشتركة بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.

وأكدت القوات المسلحة أنه ومن خلال استمرار عملياتها الدفاعية فشل العدو في التأثير على القدرات العسكرية اليمنية، وأنها بعون الله مستمرة في تأدية واجباتها الدفاعية في البر والبحر.

وحيت أبناء شعبنا اليمني العظيم على خروجهم المليونيِّ المشرف في ميدان السبعين وفي كل الميادين تأكيداً على رفض العدوان الأمريكي ومواجهته والتصدي له جهاداً في سبيل الله وتأدية للواجب الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم.. مؤكدة أن العدو سيدرك عاجلاً أم آجلاً أن شعب اليمن الصامد المجاهد لا يخضع ولا يركع إلا لله.

وفيما يلي نص البيان:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

قال تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيمُ

في إطارِ التصدي للعدوانِ الأمريكيِّ على بلدِنا ورداً على جرائمهِ المرتكبةِ بحقِّ أبناءِ شعبِنا تستمرُّ القوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ والقواتُ البحريةِ في استهدافِ القطعِ الحربيةِ المعاديةِ شماليَّ البحرِ الأحمرِ وعلى رأسِها حاملةُ الطائراتِ الأمريكيةِ ترومان وقد استهدفتها خلالَ الساعاتِ الماضيةِ بعمليةٍ عسكرية مشتركةٍ بعددٍ من الصواريخِ المجنحةِ والطائراتِ المسيرة.

تؤكدُ القواتُ المسلحةُ ومن خلالِ استمرارِ عملياتِها الدفاعيةِ فشلَ العدوِّ في التأثيرِ على القدراتِ العسكريةِ اليمنيةِ وأنَّها بعونِ الله مستمرةٌ في تأديةِ واجباتِها الدفاعيةِ في البرِّ وفي البحر.

إنَّ القواتِ المسلحةَ لتحيي أبناءَ شعبِنا اليمني العظيمِ لخروجِهم المليونيِّ المشرفِ في ميدان السبعين وفي كل الميادين تأكيداً على رفضِ العدوانِ الأمريكيِّ ومواجهتِه والتصدي له جهاداً في سبيلِ اللهِ وتأديةً للواجبِ الدينيِّ والأخلاقيِّ والإنسانيِّ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ وسيدركُ العدوُّ عاجلاً أم آجلاً أن شعبَ اليمنِ الصامدَ المجاهدَ لا يخضعُ ولا يركعُ إلا للهِ العزيزِ الجبارِ عليهِ نتوكلُ وبه نستعين.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 13 من شوال 1446للهجرة

الموافق للـ 11 أبريل 2025م

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية