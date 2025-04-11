أخبار اليمن : الصحه تنشر عدد ضحايا العدوان على مدينة امين مقبل

الصحه تنشر عدد ضحايا العدوان على مدينة امين مقبلأعلنت وزارة الصحة والبيئة أن حصيلة ضحايا جريمة العدوان الأمريكي في مدينة أمين مقبل السكنية بمديرية الحوك في محافظة الحديدة بلغت 29 شهيداً وجريحاً٠

وأكدت وزارة الصحة في بيان لها اليوم، استشهاد 14 مواطناً منهم ست نساء وأربعة أطفال وإصابة 15 آخرين نتيجة غارات العدوان الأمريكي على مدينة أمين مقبل السكنية.

وكان العدوان الأمريكي شن مساء الثلاثاء الماضي سلسلة غارات على مدينة أمين مقبل السكنية خلفت أضراراً كبيرة في منازل وممتلكات المواطنين.