أخبار اليمن : عدوان أمريكي يستهدف أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء

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عدوان أمريكي يستهدف أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء

شن العدوان الأمريكي فجر اليوم، سلسلة من الغارات على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء. عدوان أمريكي يستهدف أمانة العاصمة ومحافظة صنعاءشن العدوان الأمريكي فجر اليوم، سلسلة من الغارات على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء. وأوضح مصدر أمني أن العدو الأمريكي استهدف بثلاث غارات منطقة فج عطان بمديرية معين جنوب غرب العاصمة صنعاء، كما استهدف بغارة جبل نقم شرق العاصمة صنعاء. وأشار إلى أن العدوان الأمريكي، استهدف أيضا بخمس غارات مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، وشن غارتين على منطقة المعمر بمديرية همدان، كما استهدف بغارتين مزرعة في منطقة الحاوري جنوب المعمر بمديرية همدان.

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