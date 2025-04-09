أخبار اليمن : سلسلة غارات عدوانية على إب وذمار

سلسلة غارات عدوانية على إب وذمارشن العدوان الأمريكي مساء الثلاثاء، سلسلة غارات على محافظتي إب وذمار.

وأوضحت مصادر محلية أن العدوان الأمريكي استهدف بثلاث غارات عددا من المزارع غربي مدينة ذمار.. مبينة أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى الأماكن المستهدفة، وانتشلت ثلاثة مصابين من حراس وعمال المزارع.

وأشارت المصادر إلى أن العدوان الأمريكي شن غارات على جبل الشماحي في مديرية بعدان بمحافظة إب.