أخبار اليمن : الاحتلال يُغلق مدارس الأونروا في القدس

الاحتلال يُغلق مدارس الأونروا في القدسأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قراراً بإغلاق 10 مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في القدس.

واقتحمت القوات الصهيونية مخيم شعفاط شمال القدس، حيث نفذت عملية مداهمة واسعة شملت مدارس تابعة لوكالة “الأونروا” وعدداً من المنازل، كما داهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال المدارس، وقامت بتدقيق هويات العاملين فيها، مشيرة إلى أن المدارس المستهدفة بالقرار هي 4 مدارس في مخيم شعفاط تابعة لوكالة الغوث، تشمل المرحلتين “الابتدائية والأساسية” للذكور والإناث.

من جانبها، أعربت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” عن رفضها اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 6 مدارس تابعة لها في القدس المحتلة، وتسليم إخطارات بنية إغلاقها.

وقالت القائم بأعمال مدير مكتب إعلام “أونروا” عبير إسماعيل، في تصريحات صحفية، “هذا الاقتحام مرفوض تماماً، وينتهك القانون الدولي، كما ينتهك حق الأطفال من لاجئي فلسطين في الحصول على التعليم، ويهدد بحرمان مئات الأطفال من حقهم الأساسي في ذلك داخل مدينتهم، وينتهك حصانة منشآت الأمم المتحدة أيضاً”.

وأوضحت أن وكالة “أونروا تُتابع هذا التطور الخطير عن كثب، وتدرس أبعاده القانونية والعملية”.

وتابعت: “في حال أُجبرنا على الإغلاق، فإن العواقب ستكون وخيمة، حيث سيُحرم الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم، ما يُفاقم من معاناتهم ويؤثر سلباً على مستقبلهم، كما يؤثر هذا القرار على الأوضاع النفسية للأطفال الذين يواجهون ظروفا صعبة، وعلى النسيج الاجتماعي لمجتمع اللاجئين”.

وأكدت التزام “أونروا” الثابت بمواصلة تقديم الخدمات التعليمية للاجئين الفلسطينيين في القدس المحتلة، بما في ذلك العام الدراسي الحالي.

من جهته، قال المستشار القانوني لمحافظة القدس مدحت ديبة في تصريح صحفي: “بعد الفحص تبيّن أن هناك قراراً إسرائيلياً بإغلاق مدارس أونروا في القدس”.