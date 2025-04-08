أخبار اليمن : نائب رئيس المؤتمر يعزي الشيخ بكيل ربيد بوفاة عمه

نائب رئيس المؤتمر يعزي الشيخ بكيل ربيد بوفاة عمهبعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة الى الشيخ/بكيل محمد صالح ربيد عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام وكيل محافظة عمران بوفاة عمه الشيخ/احمد صالح ربيد.

واشاد نائب رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها الى الشيخ بكيل ربيد والى اولاد الفقيد /عبدالاله ومعمر احمد صالح ربيد واخوانهم وكافة ال ربيد بمديرية نهم محافظة صنعاء بمواقف الفقيد الذي رحل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء قضى معظمها في خدمة الوطن والمجتمع وحل القضايا والاصلاح بين الناس.

وعبّر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه وعظيم مواساته بهذا المصاب ؛ سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

(إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون).